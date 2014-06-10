Селезньов: сили АТО забезпечать надійну евакуацію зі сходу

Сили антитерористичної операції (АТО) готові забезпечити надійне переміщення біженців з територій, на яких ведуться бойові дії.

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