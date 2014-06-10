Селезньов: сили АТО забезпечать надійну евакуацію зі сходу
12:42, 10 червня 2014Військо
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Сили антитерористичної операції (АТО) готові забезпечити надійне переміщення біженців з територій, на яких ведуться бойові дії.
Сили АТО готові забезпечити евакуацію населення / фото УНІАН
Про це заявив прес-секретар АТО Владислав Селезньов на прес-конференції, повідомляють "Новини Донбасу".
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"Сили АТО забезпечать надійність переміщення людей, органи місцевого самоврядування допоможуть з координацією", - сказав він.
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