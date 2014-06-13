Загрози життю поранених учасників АТО, які лікуються в Дніпропетровську, немає - лікар

У Дніпропетровському військовому госпіталі проходять лікування поранені військовослужбовці Збройних Сил України, які були доставлені до медичної установи із зони проведення антитерористичної операції. Поранені були евакуйовані повітряним транспортом вночі з 12 на 13 червня. Разом з постраждалими також був доставлений 14-річний хлопчик, повідомляє прес-служба Міноборони.

Як повідомив начальник хірургічного відділення військового госпіталю, провідний хірург підполковник медичної служби Євген Герасименко, загалом на лікування до шпиталю поступило 25 військовослужбовців з вогнепальними та осколковими пораненнями, здебільшого нижніх кінцівок. Один — в обласну клінічну лікарню та 14-річний підліток — до обласної дитячої лікарні.

"Всім пацієнтам була надана своєчасна кваліфікована медична допомога. Сьогодні більша частина пацієнтів перебуває у середньому стані, лише двоє з них - у важкому, проте загрози їхньому життю немає" , - зазначив офіцер.

Також офіцер розповів, що 15 поранених будуть проходити подальше лікування у Військово-медичному клінічному центрі Південного регіону у місті Одеса.

Для проведення лікування поранених під час виконання бойових завдань військовослужбовців, військово-медична установа забезпечена кваліфікованим медичним персоналом, всіма необхідними медичними препаратами, продуктами харчування тощо.