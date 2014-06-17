У Чернігівській області відкрили пам'ятну дошку загиблому під час АТО солдату
У райцентрі Ріпки на Чернігівщині відбулося урочисте відкриття пам’ятної дошки на честь воїна української армії Дмитра Куриленка, загиблого під час проведення антитерористичної операції на сході України.
Пам’ятку розмістили на будівлі загальноосвітньої середньої школи №2, випускником якої був військовослужбовець, повідомляє прес-служба Міноборони.
Почесне право відкрити меморіальну дошку було надано голові Ріпкінської райдержадміністрації Ірині Вовк. Чин освячення провів настоятель Свято-Миколаївського храму протоієрей отець Іоанн (Голоботовський). Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять Дмитра, подарували матері солдата-героя квіти, поспілкувалися з нею, висловили слова підтримки та співчуття.
Солдат Дмитро Куриленко був військовослужбовцем служби за контрактом 95 окремої аеромобільної бригади. Служив на посаді водія інженерно-саперного взводу. 28 квітня о 9.50 разом з молодшим сержантом Максимом Римбалюком, обстежуючи територію інженерних загороджень, підірвалися на міні. Після надання першої допомоги на місці їх відправили гелікоптером до військово-медичного клінічного центру в Харкові. Дорогою від отриманих осколкових поранень Дмитро помер.