У Чернігівській області відкрили пам'ятну дошку загиблому під час АТО солдату

Пам’ятку розмістили на будівлі загальноосвітньої середньої школи №2, випускником якої був військовослужбовець, повідомляє прес-служба Міноборони.

Почесне право відкрити меморіальну дошку було надано голові Ріпкінської райдержадміністрації Ірині Вовк. Чин освячення провів настоятель Свято-Миколаївського храму протоієрей отець Іоанн (Голоботовський). Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять Дмитра, подарували матері солдата-героя квіти, поспілкувалися з нею, висловили слова підтримки та співчуття.

Солдат Дмитро Куриленко був військовослужбовцем служби за контрактом 95 окремої аеромобільної бригади. Служив на посаді водія інженерно-саперного взводу. 28 квітня о 9.50 разом з молодшим сержантом Максимом Римбалюком, обстежуючи територію інженерних загороджень, підірвалися на міні. Після надання першої допомоги на місці їх відправили гелікоптером до військово-медичного клінічного центру в Харкові. Дорогою від отриманих осколкових поранень Дмитро помер.