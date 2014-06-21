Порошенко відвідав поранених бійців АТО та вручив їм державні нагороди

Як повідомляє прес-служба глави держави, Порошенко відвідав палати та поспілкувався з пораненими, розпитав їх про потреби та побажання.

Президент високо оцінив мужність та героїзм воїнів. «Ви продемонстрували, що в Україні зароджується справжній український дух. Завдяки таким воїнам ми зможемо зберегти цілісність нашої держави. Народ дуже цінує і шанує вас», - сказав він.

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Глава держави підкреслив, що на таких прикладах героїзму виховуватимуться майбутні покоління української нації. «Соборність України збережемо завдяки вам», - сказав він.

Порошенко під час спілкування розповів про свою поїздку у зону АТО. Він зазначив, що своїм подвигом воїни сприяли початку реалізації мирного плану.

Президент заявив, що у разі недотримання умов мирного плану українські військові будуть діяти адекватно. Таким чином він прокоментував повідомлення про факти порушення режиму припинення вогню.

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Порошенко підкреслив, що «Україна прагне миру та врегулювання ситуації мирним шляхом». За його словами, мирний план схвально сприйнятий світовою спільнотою, зокрема, президентом США Бараком Обамою, Франції Франсуа Олландом, Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, прем’єр-міністром Великобританії Девідом Кемероном. «Ми отримали потужну підтримку нашого плану і високу оцінку дій українських Збройних сил», - наголосив Порошенко.

Звертаючись до поранених, президент підкреслив, що зараз своїми скоординованими діями українські військовослужбовці демонструють, що «ми вміємо захищати державу».

Президент наголосив, що і він особисто, і український народ вдячні воїнам за проявлений героїзм. «Рідні повинні знати - держава цінує вашу мужність», - сказав він та висловив слова подяки батькам та рідним воїнів за патріотичне виховання дітей.

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Бійці у відповідь побажали якнайшвидшого врегулювання ситуації та повернення їх бойових друзів до мирного життя. Президент запевнив, що і він, і силовики роблять усе можливе для цього.

За даними прес-служби, нагороди отримали: солдат Ярослав Іващенко – орден “За мужність” ІІІ ступеня; солдат Павло Чорій - орден “За мужність” ІІІ ступеня; старший солдат Іван Шулим - орден “За мужність” ІІІ ступеня; молодший сержант Вадим Грищук - орден “За мужність” ІІІ ступеня; майор Денис Матюшко - орден “За мужність” ІІІ ступеня; капітан Ярослав Миронов – орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня; старший лейтенант Дмитро Ягельський - орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.