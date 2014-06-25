Армія потребує понад півтисячі "швидких" і реанімобілів

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія передачі автомобілів відбулася на території президентського полку у Києві.

16 автомобілів було розподілено між Збройними силами, СБУ, Держприкордонслужбою та МВС. Зокрема, Міністерство оборони отримало 4 автомобіля «швидких» та 2 реанімобіля, МВС — 6 «швидких» і два реанімобіля, СБУ та Держприкордонслужба отримали по одному реанімобілю та по одній «швидкій». Медичні автомобілі, передані силовикам, сконструйовані на базі шасі автомобілів марок “Газель” та “Пежо”.

У прес-службі Міністерства оборони України повідомляють, що в заході взяли участь Міністр охорони здоров’я України Олег Мусій, заступник Міністра оборони України Іван Руснак, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Анатолій Пушняков, директор Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України полковник медичної служби Віталій Андронатій та представники інших силових структур.

Читайте такожУ Донецьку терористи сьогодні викрали «швидку»

На початку заходу присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять військовослужбовців, які загинули під час виконання завдань АТО. Після цього Олег Мусій вручив ключі від санітарних автомобілів представникам силових відомств. Він наголосив, що 2013 року МОЗ України закупило 1412 автомобілі швидкої медичної допомоги типів А, В і С. У зв’язку із тимчасовою окупацією Криму автомобілі, які були призначені для обслуговування цього регіону, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.06.2014 р. за № 577, були перерозподілені між іншими регіонами та медичними службами силових структур. Машини одразу вирушили до місць виконання завдань, зокрема, в зону АТО.

"Сьогодні ми отримали від Міністерства охорони здоров’я 6 санітарних автомобілів, із них 2 – реанімобіля класу С, та 4 – класу А. Кілька з них розподілені до військового медичного клінічного центру північного регіону у місті Харків та до Дніпропетровського госпіталю, який бере на себе важкопоранених", – розповів Віталій Андронатій.

Читайте такожУ Донецьку обстріляли "швидку": дані про стан лікарів невідомі

Як він наголосив, машини, хоча й цивільні, проте добре оснащені та пристосовані для найважчих поранених, що надасть змогу евакуювати їх з поля бою та врятувати життя.

"Ми маємо в наявності військові санітарні автомобілі типу УАЗ. Вони не броньовані, але досвід проведення АТО показав що евакуація 92% поранених здійснюється вертольотами, тому що майже вся територія заблокована, і вивезти їх автотранспортом майже нереально. Протягом 2-3 місяців ми плануємо взяти на озброєння санітарний автомобіль на базі БТР-4МСЄ", - зазначив Андронатій.

Також він розповів, що потреба в реанімобілях та швидких досить велика. У Збройних Силах України некомплект санітарних автомобілів складає 595 одиниць, а той парк сантехніки, який зараз є, здебільшого застарілий.

Читайте такожВійськові медики Одеси розповіли, як надають допомогу пораненим бійцям АТО

"Для вирішення питання евакуації та перевезення поранених в зоні АТО майже всі наявні санітарні автомобілі були передані на схід країни. Цим самим ми фактично “оголили” деякі госпіталі. Наприклад, машин взагалі не лишилося в Чернівецькому, Деснянському, Мукачівському госпіталях. Тому ми це зараз компенсуємо, 2 авто віддаємо на Деснянський і Миколаївський госпіталі, аби забезпечити перевезення хворих в зоні їх відповідальності", - додав він.