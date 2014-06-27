Міноборони підтверджує знищення одного з танків терористів та захоплення іншого
26 червня з 19.30 протягом трьох годин терористи здійснювали обстріл двох блокпостів на півночі Слов’янська. Один із них бойовики атакували танками, стрілецькою зброєю та мінометами, по іншому вівся вогонь зі стрілецької зброї та мінометнів.
В ході бою українські військові знищили танк бойовиків. З боку військовослужбовців, учасників антитерористичної операції, є загиблі та поранені.
Согодні, 27 червня, близько 02.00 відбувся обстріл з автоматичної зброї блокпосту сил АТО на горі Карачун.
Також вночі бойовики обстрілювали з танка, підствольних гранатометів та стрілецької зброї військові частини, дислоковані в місті Артемівськ. Зі сторони українських військових втрат немає.
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О 05.10 одну з військових частин штурмували 2 КАМАЗи і танк. О 05.50 штурм закінчився. Вогнем у відповідь напад було відбито.
Вмілими діями особового складу підрозділу Збройних Сил України було спочатку заблоковано, а потім захоплено танк Т-64, який використовували нападники.