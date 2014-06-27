Міноборони підтверджує знищення одного з танків терористів та захоплення іншого

10:16, 27 червня 2014
Військо
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26 червня з 19.30 протягом трьох годин терористи здійснювали обстріл двох блокпостів на півночі Слов’янська. Один із них бойовики атакували танками, стрілецькою зброєю та мінометами, по іншому вівся вогонь зі стрілецької зброї та мінометнів.

Один із танків терористів захоплено / УНІАН

В ході бою українські військові знищили танк бойовиків. З боку військовослужбовців, учасників антитерористичної операції, є загиблі та поранені.

Согодні, 27 червня, близько 02.00 відбувся обстріл з автоматичної зброї блокпосту сил АТО на горі Карачун.

Також вночі бойовики обстрілювали з танка, підствольних гранатометів та стрілецької зброї військові частини, дислоковані в місті Артемівськ. Зі сторони українських військових втрат немає.

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О 05.10 одну з військових частин штурмували 2 КАМАЗи і танк. О 05.50 штурм закінчився. Вогнем у відповідь напад було відбито.

Вмілими діями особового складу підрозділу Збройних Сил України було спочатку заблоковано, а потім захоплено танк Т-64, який використовували нападники.

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