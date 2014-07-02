Заступник Міноборони зустрівся з представниками Конгресу США

Сьогодні, 2 липня, в рамках візиту в Україну делегації професійних співробітників Конгресу Сполучених Штатів Америки заступник Міністра оборони України Ігор Кабаненко провів зустріч із радником Комітету Сенату США у закордонних справах паном Джемі Флаєм та професійним фахівцем Комітету Сенату з питань збройних сил паном Томасом Гоффусом.

Сторони обговорили актуальні питання співробітництва в контексті поточної воєнно-політичної ситуації в Україні та подальші напрями двосторонньої співпраці в оборонній сфері.

Заступник Міністра оборони України поінформував гостей про військову ситуацію в районі проведення антитерористичної операції на сході України, стан і перспективи припинення вогню та актуальні напрями реформування Збройних Сил України.

"Протягом десяти днів перемир’я, запроваджених у Донецькій та Луганській областях за ініціативою Президента України, ми довели міжнародній спільноті, що готові до реалізації мирного сценарію на сході України навіть за умови припинення вогню в односторонньому порядку. На жаль, мирний план не спрацював. За 10 днів терористи порушили перемир’я більше ста разів, у результаті 27 українських військовослужбовців загинуло та 69 отримало поранення. Сьогодні Збройні Сили України поновили активні дії в зоні проведення антитерористичної операції, спрямовані винятково на ліквідацію терористів. У цьому вони користуються незаперечною підтримкою населення Сходу України", - поінформував Ігор Кабаненко.

Він подякував американській стороні за підтримку і допомогу, яку надає Україні уряд США у справі поновлення миру та безпеки.

"Кожен бронежилет чи аптечка, передані Збройним Силам України Сполученими Штатами Америки, сьогодні рятують життя українським військовослужбовцям, які знаходяться на передовій", - підкреслив Ігор Кабаненко.

Радник Комітету Сенату США у закордонних справах пан Джемі Флай від імені Конгресу США запевнив українську сторону у продовженні всебічної підтримки з боку Сполучених Штатів Америки з питань забезпечення національної безпеки та суверенітету України.

"Ситуація, в якій сьогодні опинилася Україна, являє собою загрозу не лише українській, а міжнародній безпеці. Слід продовжувати постійно нагадувати про це світу", - наголосив Джемі Флай.