Президент представив Гелетея керівництву Міноборони і Генштабу

"Верховна Рада рекордною кількістю голосів підтримала пропозицію президента, і відсьогодні українські збройні сили, українська армія, українське військо має повноцінного міністра оборони. Я впевнений, що він не підведе і достойно захистить державу", - заявив глава держави.

Головним завданням, яке поставив президент новопризначеному керівнику оборонного відомства є якнайшвидше проведення військової реформи, очищення армії від корупції, кадрові пропозиції.

"Вважаю, що під керівництвом нового міністра оборони збройні сили отримають якнайшвидшу перемогу, відстоять територіальну цілісність, суверенітет, і незалежність нашої держави. Саме зараз відбувається боротьба за незалежність України. Саме зараз на ці плечі лягає висока відповідальність за мир, за спокій, за перемогу на Донбасі, за врятовані життя. За те, щоб армія діяла швидко й ефективно. Я покладаюся на вас пане міністре", - звернувся Петро Порошенко до Валерія Гелетея.

В свою чергу новий міністр оборони заявив: "Шановний пане президенте, шановні присутні! Я вдячний за високу довіру і розумію ту відповідальність, яка лягає на мої плечі. Ті завдання, які поставлені будуть виконані в повному об’ємі. Іншого вибору в нас немає. Ми повинні зачистити українську землю від усієї нечисті, яка на превеликий жаль присутня на українській нашій землі. Це наше завдання і ми з ним впораємося".

Петро Порошенко подякував генерал-полковнику Михайлу Ковалю за сумлінне виконання обов’язків на посаді виконуючого обов’язки міністра оборони. "Дякую за початок розбудови і відродження української армії у можливо найважчі часи. Ви гідно і з честю несли високе звання виконуючого обов’язки міністра оборони", - відзначив президент.

Глава держави також поінформував присутніх про своє рішення щодо призначення начальником Генерального штабу - головнокомандувачем ЗС генерал-лейтенанта Віктора Муженка, та про інші кадрові рішення. "Для покрашення координації президента з Міністерством оборони та усім силовим блоком, першим заступником глави адміністрації президента став Юрій Косюк - один з найкращих менеджерів України, людина яка є кристально чесною, з величезним досвідом, яка дозволить в найкоротший термін вирішити проблеми логістики, відродження тилового забезпечення армії, зробить все можливе щоб український солдат, який зі зброєю в руках захищає Батьківщину, який йде до перемоги з ризиком для життя, був нагодований, одягнутий та озброєний найякіснішою зброєю. Адже він захищає найкращу державу в світі", - наголосив президент.