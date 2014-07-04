Приватні підприємці Харківщини допомагають учасникам АТО ремонтувати бронемашини

За словами офіцера штабу АТО, велика безкорисна підтримка надходить з боку співробітників державних підприємств "Завод ім. О. Малишева", "Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О. Морозова" та "Харківський механічний завод". У польових умовах і на своїй техніці вони реанімують нашу "броню" і тим самим вносять свою частку у встановленні миру.

За словами військовослужбовців, нещодавно із встановленням решітчатих захисних екранів на БТР-80, що використовують воїни-десантники, узявся допомогти директор ТОВ "СК "Схід"" Андрій Равчак.

"Ми - приватні підприємці Харківщини просто не можемо бути байдужими до військової долі. Тому свої ремонтні потужності направляємо для потреб армійських підрозділів. Я особисто тримаю контакт із офіцерами сил АТО та періодично цікавлюся нагальними потребами", - повідомив Андрій Равчак.