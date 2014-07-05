На Херсонщині триває підготовка до ротації 56 окремого вертолітного загону ЗСУ Місії ООН у Ліберії

У підготовці беруть участь понад 250 військовослужбовців, які плануються кандидатами до складу вертолітного загону.

За словами начальника відділу армійської авіації центру авіації і протиповітряної оборони оперативного командування «Південь» Сухопутних військ ЗС України військового льотчика-снайпера полковника Андрія Когута, в рамках спланованих заходів особлива увага приділятиметься удосконаленню теоретичних та практичних навичок льотного складу, інженерно-авіаційної служби, групи бойового управління, спеціалістів зв’язку та логістики.Читайте такожУкраїнських миротворців у Кот-д’Івуарі нагородили відзнаками місії ООН

У кожного підрозділу миротворчого загону свої завдання. Основний акцент робитиметься на підготовку особового складу підрозділів, адже в кінцевому результаті усі мають працювати у чіткій взаємодії, як один злагоджений механізм, незалежно від умов обстановки та особливостей, що можуть виникнути при виконанні поставлених завдань, — розповів полковник Андрій Когут.

Кандидатом на посаду командира 56 окремого вертолітного загону Збройних Сил України чергової ротації призначено військового льотчика 1 класу полковника Петра Пліса.

Виконання миротворчої місії — це дуже відповідальна справа. До програми проведення заходів бойового злагодження, враховуючи специфіку виконання самих завдань, ми включили різні елементи підготовок. Зокрема, для льотного складу, сплановано практичне відпрацювання завдань пошуково-рятувального забезпечення, польоти над водною поверхнею, — зазначив полковник Петро Пліс.

На сьогодні, рівень підготовки льотчиків — кандидатів на посади миротворчого персоналу, доволі високий і є достатнім для виконання миротворчих завдань на африканському континенті, адже більшість з них виконували бойові завдання в рамках антитерористичної операції, здійснювали польоти в найскладніших умовах. Відповідну підготовку проходитиме і особовий склад наземних служб, — підкреслив полковник Петро Пліс.Читайте такожУ Міноборони подумують над переведенням українських миротворців з Африки у зону АТО

За його словами усі сплановані заходи бойового злагодження дадуть змогу особовому складу нової ротації 56 окремого вертолітного загону Збройних Сил України сил місії ООН у Ліберії набути необхідного фахового вишколу.