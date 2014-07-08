До десантників завітав гурт "Воплі Відоплясова"

Годинний концерт, який пройшов у 5-му гарнізонному будинку офіцерів, був присвячений пам’яті героїв, які загинули при катастрофі літака Іл-76 у небі над Луганськом та розпочався хвилиною мовчання, йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони.

"На цій сцені я по-новому розумію гасло "Слава Україні! Героям Слава!", адже саме тут ця фраза набуває того змісту, який був закладений нашими пращурами - патріотами України. Сьогодні в цій залі сидять герої нашої держави, і ми всі пишаємося вами", - зазначив Олег Скрипка.

Після закінчення концерту під акомпанемент музикантів гурту присутні виконали Гімн України. "Для військовослужбовців та мешканців селища Гвардійське це стало знаменною подією. Та й ніщо так не підіймає бойовий дух, як патріотична пісня, ще й у виконанні одного з найвідоміших українців", - наголосив заступник командира бригади по роботі з особовим складом підполковник Ігор Скляров.