Реанімаційно-операційний літак Ан-26 "Віта" рятує життя учасників АТО

Бригада військових медиків формується з хірургів, анестезіологів, медсестер, за потреби - лікарями інших профілів військово-медичного клінічного центру (ВМКЦ) Центрального регіону, говориться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

Читайте такожНа блокпосту біля Луганська терористи вбили двох військових, поранено журналіста «Інтера»

Всі фахівці мають великий досвід у наданні необхідної медичної допомоги у повітрі та у визначених районах дислокації військ.

Проте не у всіх лікарнях є можливість надати повну спеціалізовану медичну допомогу, тож іноді доводиться здійснювати перельоти на великі відстані.

"Протягом трьох місяців літаком Ан-26 "Віта" до військових лікувальних установ евакуйовано понад 300 поранених та хворих військовослужбовців. На щастя, всіх вдалося врятувати", - зазначив заступник начальника ВМКЦ Центрального регіону полковник медичної служби Олександр Столяренко.