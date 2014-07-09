Реанімаційно-операційний літак Ан-26 "Віта" рятує життя учасників АТО
Екіпаж та лікарсько-сестринські бригади на реанімаційно-операційному літаку Ан-26 "Віта" здійснюють аеромедичну евакуацію військових, які отримали поранення під час завдань АТО, до лікувальних закладів Міністерства оборони.
Бригада військових медиків формується з хірургів, анестезіологів, медсестер, за потреби - лікарями інших профілів військово-медичного клінічного центру (ВМКЦ) Центрального регіону, говориться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.
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Всі фахівці мають великий досвід у наданні необхідної медичної допомоги у повітрі та у визначених районах дислокації військ.
Проте не у всіх лікарнях є можливість надати повну спеціалізовану медичну допомогу, тож іноді доводиться здійснювати перельоти на великі відстані.
"Протягом трьох місяців літаком Ан-26 "Віта" до військових лікувальних установ евакуйовано понад 300 поранених та хворих військовослужбовців. На щастя, всіх вдалося врятувати", - зазначив заступник начальника ВМКЦ Центрального регіону полковник медичної служби Олександр Столяренко.