В Міноборони розповіли про зарплатню військовослужбовців у зоні АТО

Про це повідомив заступник міністра оборони, керівник апарату Петро Мехед, говориться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

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За словами заступника міністра оборони, військовослужбовцям ЗС, які залучаються до проведення АТО, за період виконання ними спеціальних завдань, пов’язаних з антитерористичною діяльністю, виплачується надбавка за виконання особливо важливих завдань в розмірі 100% посадового окладу з урахуванням окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років.

За інформацією Петра Мехеда, військовослужбовцям ЗС, у тому числі строкової служби, які беруть безпосередню участь в АТО, з 1 травня встановлено виплату винагороди в розмірі 100% місячного грошового забезпечення, але не менш 3000 грн.

"З урахуванням вищезазначених підвищень, грошові виплати військовослужбовцям ЗС, які залучаються до проведення АТО, збільшилися в 2 рази порівняно з іншими військовослужбовцями", - наголосив Петро Мехед, додавши, що в залежності від займаних посад, виплати становлять від 5700 грн з розрахунку за повний місяць.

За його словами, тепер військовослужбовці строкової служби отримуватимуть від 3172 до 3208 грн, а рядовий склад військової служби за контрактом - від 5700 до 8445 грн, сержантський та старшинський склад військової служби за контрактом - від 6780 до 12477 грн, молодший офіцерський склад - від 9360 до 16710 грн.

"Кошти для виплати грошового забезпечення для потреб Міністерства оборони були виділенні з Резервного фонду та надійшли на рахунки військових частин для особового складу, який задіяний до АТО, в повному обсязі за червень та на виплату винагороди за травень місяці. Виплата проводиться у поточному місяці за минулий", - розповів Петро Мехед.

За його словами, станом на 6 липня не отримали грошове забезпечення 382 військовослужбовці: за травень - 36 військовослужбовців; за червень - 346 військовослужбовців. "Основною причиною несвоєчасної виплати грошового забезпечення (до 20 числа) є неможливість доставити готівку у райони проведення АТО для осіб, які відмовились оформляти карткові рахунки", - розповів заступник міністра оборони.

Він зауважив також, що оборонним відомством вживаються заходи щодо виплати грошового забезпечення цим військовослужбовцям. Виплати буде здійснено або після проведення ротації зазначених військовослужбовців у районах виконання завдань, або ж перераховані членам їх сімей у пунктах постійної дислокації військової частини.