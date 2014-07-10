Слюсар-ремонтник Сергій Петров нагороджений за працю в зоні АТО

У лікувальний заклад відважний ремонтник потрапив після того, як разом зі своїми колегами потрапив під мінометний обстріл противника в зоні АТО. Сергій Петров брав участь у роботі пересувних ремонтних бригад з відновлення стрілецької зброї, говориться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

Нагороду за самовіддану працю, пов’язану з ризиком для життя, фахівець отримав з рук командира частини.

"Сергій Володимирович не є військовослужбовцем ЗС, тому міг би відмовитись їхати до зони бойових дій. Однак щиро відданій своїй Батьківщині висококласний фахівець жодного разу про це навіть не обмовився. Він тричі побував у зоні АТО, провівши загалом там понад 40 діб", - зазначив полковник Руслан Іващук.

В лікарні розповіли, що ремонтник йде на поправку і днями буде виписаний на денний стаціонар. Після двох тижнів лікування він зможе повернутися до улюбленої справи.