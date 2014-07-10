Військово-медична служба ЗСУ забезпечена усіма необхідними медикаментами та засобами для порятунку поранених

За словами офіцера, значну допомогу у забезпеченні медикаментами лікувальних закладів Міноборони та медичних фахівців у підрозділах надають волонтерські організації. Вони також допомагають у постачанні всього необхідного для поранених військовослужбовців.

— Волонтерська допомога дуже велика! Ми вдячні усім громадянам, які допомагають військово-медичній службі у порятунку життя і здоров’я військовослужбовців Збройних Сил України, — наголосив він.

Полковник медичної служби Віталій Андронатій зауважив, що список перев’язувальних, знеболюючих і кровозупинних засобів у медичних сумках фельдшерів та санінструкторів постійно поповнюється і оновлюється.

— Сьогодні кваліфікований медик безпосередньо на полі бою здатний надати усю необхідну невідкладну медичну допомогу пораненому військовослужбовцю, — підкреслив директор Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України.