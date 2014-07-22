Міністр оборони розповів про обстріли з території РФ і мародерство на Донбасі

Міністр оборони України Валерій Гелетей дав брифінг щодо останніх подій у зоні АТО та відповів на запитання представників провідних телеканалів.

«Протягом останніх днів з 23-24 години підрозділи Збройних Сил України на кордоні піддаються масованим обстрілам із мінометів та «Градів», — повідомив керівник військового відомства. — За останню ніч вогонь вівся як з території України, так і Росії».

За його словами, в районі села Маринівка терористи намагалися прорвати державний кордон. Почастішало масове мародерство. Бандити відбирають автомобілі підвищеної прохідності, скупчуються у місцях, наближених до кордону, аби втікати до Російської Федерації.

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«Агонія бандформувань «ЛНР» та «ДНР» — в розпалі. Про це свідчить і те, що вони не зупиняються у своїх діях ні перед чим. Сьогодні вночі до одного з блокпостів під’їхав автомобіль, начинений вибухівкою. І смертник здійснив його підрив. У підсумку загинуло три українських військовослужбовця, — повідомив Гелетей. — Це нелюдські засоби, війна без правил, а тому нами вже опрацьовані нові методи боротьби щодо знешкодження терористичних банд та окремих бойовиків».

Він зазначає, що в той час, коли на півдні українські підрозділи тримають оборону, на півночі триває наступ і кільце навколо сепаратистів звужується. Звільнене Рубіжне, Дзержинськ, черга за Лисичанськом та Сєвєродонецьком. Так, до Дзержинська штурмова група Сил спеціальних операцій Збройних Сил України ввійшла спрямовано та стрімко. Однак терористи нанесли удар по міськдержадміністрації та підпалили її. Українським військовослужбовцям довелося прийняти бій, вже через декілька годин терористи були розпорошені та панічно відступили, залишивши свою бронетехніку.

За словами міністра оборони, за останні три дні у полон взято понад 35 бандитів, у тому числі й керівного складу та снайперів. У них виявлено документи, які засвідчили громадянство Росії, їхні фото з очільниками сумнозвісних терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР».

«Ми не застосовуємо авіацію та артилерію по містах, а лише по околицях, де виявляємо скупчення терористів, — зазначив Гелетей. — Терористи ховають свою бронетехніку на територіях лікарень та інших мирних об’єктів. Тобто воюють без жодних правил. В окремих випадках по бандитах наносяться точкові удари. Важливо, що в сил АТО з’являється все більше прибічників з боку місцевих мешканців. Патріоти інформують підрозділи Збройних Сил про місця скупчення бандформувань, по яких наносяться удари».

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У ході звільнення населених пунктів військові підрозділи знаходять велику кількість мін, розтяжок, нерозірваних боєприпасів. Військові інженери та сапери максимально розміновують будинки та знешкоджують вибухонебезпечні предмети. У звільнені міста за Збройними Силами для підтримання стабільності входять Національна гвардія та міліція.

«Їхня робота дуже важлива, адже зі звільненням міста чимало терористів одягають цивільне вбрання, сідають за стіл, беруть на руки дітей в очікуванні слушного моменту, аби показати зуби, — говорить очільник оборонного відомства. — Коли їх затримують правоохоронці, звісно, вони хапаються за зброю. У місті лунають постріли, але вони поодинокі і вже не лякають мирних мешканців, більшості з яких війна набридла. Під час роздачі продуктів на центральній площі Слов’янська до мене особисто підійшла бабуся та вказала на трьох молодиків, які підлаштувалися у чергу. Так ось, коли їх заарештували, ніхто з мирних людей не сказав і слова на їхню підтримку».

Гелетей наголосив, що Збройні Сили роблять максимум, аби взяти Донецьк та Луганськ. Із проведенням третьої хвилі мобілізації, за словами Міністра оборони, ротації військових підрозділів на передовій не буде, оскільки є небезпека втратити ті позиції, які зайняті на сьогодні. Наступ Збройних Сил міг бути значно успішнішим, якби не підтримка сепаратистів Росією. Останнім часом окрім постачання важкого озброєння та техніки з території цієї країни ведеться обстріл наших підрозділів, дислокованих неподалік кордону.

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«Нині у цьому ні в кого не має бути сумнівів, адже ми маємо беззаперечні свідчення, — повідомив Гелетей. — Це, зокрема, космічні знімки, на яких чітко видно позиції «Градів», місця розміщення бойових обслуг, плями спаленої землі від бойового застосування озброєння на російській території.

«Росія підтримує терористів і таким чином сама стає напівтерористичною державою, — резюмував Міністр оборони.

«З початку військових дій Збройні Сили втратили понад 250 військовослужбовців, понад 780 — поранено, — зазначив він. — Однак з одужанням мужні воїни пишуть листи з проханням про повернення до зони АТО, прагнуть воювати разом із бойовими побратимами.