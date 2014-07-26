Група розмінування запобігла підриву мосту, що поєднує Сєверодонецьк і Лисичанськ

Військові інженери провели небезпечну операцію з розмінування моста під шаленим обстрілом терористів, які не встигли здійняти у повітря цю інженерну споруду, говориться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

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Втрата моста могла значно ускладнити проведення операції з визволення Лисичанська, та поставила б під загрозу життя військовослужбовців та цивільних громадян.

Мінуючи міст, терористи планували підірвати не лише покриття мосту, але й дві центральні опори. За таких ушкоджень відновити споруду під час бою було б неможливо.

За словами саперів, характер закладання вибухівки свідчить про те, що міст мінували професіонали. За час проведення АТО наші військові інженери вперше стикаються з таким "професійним" встановленням тротилу та засобів підриву.

Слід зазначити, що раніше злочинці під час мінування споруд в основному використовували промислові та саморобні вибухові речовини. У цьому ж випадку вибухівку було закладено за всіма правилами мінування.

Українські сапери продовжують рятувати майно і будинки мешканців сходу країни, знищуючи смертельно небезпечну начинку. Адже терористи, тікаючи зі звільнених населених пунктів залишають після себе не лише зруйновані будинки, підірвані мости та залізничні колії. Злочинці встановлюють міни та вибухонебезпечні предмети, які розраховані на знищення, як військовослужбовців, так і мирного населення.