Яценюк обіцяє зробити все для фінансування армії

Про це він заявив у програмі «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

“Я скажу відверто, не назву, що це буде порушення закону, але я зроблю все, і мене менше всього обходить, що мені буде розповідати прокуратура і всі інші, для того щоб профінансувати армію, солдат, заправити танки, щоб наші вояки мали можливість захищати країну, навіть без закону, варіанту іншого нема, і поставлю свій підпис під такою постановою”, - сказав він.

Крім цього прем'єр заявив, що його заяву про відставку не була емоційним рішенням і що він розумів наслідки, але в тій ситуації, яка склалася на той момент, в парламенті, він не бачив іншого виходу, як написати заяву про відставку.

“Розпалася коаліція, я повинен відверто і публічно заявити, що взагалі не такий підхід планувався, тому що було абсолютно зрозуміло, що якщо хтось вийде з коаліції і будуть оголошені дострокові парламентські вибори, то практично неможливо змусити жодного депутата проголосувати за непопулярні законопроекти”, - сказав глава уряду.

За його словами, “було узгоджено з усіма членами колишньої коаліції, що... всі депутати, які були в коаліції проголосують за законопроекти, які потрібні країні”.

“Було узгоджено підхід, що перше — ми голосуємо за законопроекти. Після цього ми домовляємося, що до моменту обрання нового складу парламенту колишня коаліція буде підтримувати закони, які треба буде приймати... Після тривалої дискусії, все узгодили, потиснули руки. І все як завжди відбувається в українській політиці: я, як прем’єр-міністр, дізнався про розпад коаліції по телевізору”, - зазначив глава уряду.

Читайте такожЯценюк пропонує ввести 1,5-відсотковий "військовий" податок

Як повідомляв УНІАН, 24 і 25 липня Верховна Рада не змогла включити до порядку денного законопроект про внесення змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів (щодо удосконалення окремих положень) (№ 4309а), та законопроект про внесення змін до деяких законів щодо реформування системи управління єдиною газотранспортною системою України (№ 4116а).

Того ж дня, 24 липня, Яценюк подав у відставку «у зв`язку з розпадом коаліції та блокуванням урядових ініціатив». Кабінет міністрів обнародував розпорядження про призначення т.в.о. прем`єр-міністра України віце-прем`єр-міністра Володимира Гройсмана.

28 липня Яценюк заявив, що уряд повторно внесе до Верховної Ради всі законопроекти, які необхідні країні, - щодо змін до державного бюджету і реформування ГТС, і закликає депутатів підтримати їх в четвер, 31 липня, під час позачергового засідання.