Благодійники передали військовому госпіталю в Одесі санітарний автомобіль та медичне обладнання

Одесити продовжують надавати допомогу воїнам, які були поранені в зоні проведення антитерористичної операції на сході України. Нещодавно для Військово-медичного клінічного центру Південного регіону передали медичне обладнання та новий санітарний автомобіль.

Заступник начальника Центру з медичної частини полковник медслужби Юрій Сахно коментуючи це зазначив, що як доводить життя, в Україні є чимало доброзичливих громадян, які небайдужі до проблем інших.

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"Такі люди не звикли афішувати свою роботу, вони просто чесно її виконують з метою допомогти тим, хто сьогодні захищає територіальну цілісність України. Для прикладу, особа, котра безкоштовно передала на наші потреби карету «швидкої допомоги» підвищеної прохідності, взагалі виявила бажання залишитися невідомою. А між тим автомобіль, що розрахований на перевезення п’яти осіб та оснащений ношами і необхідним медичним обладнанням, коштує близько 300 тисяч гривень", — розповів Сахно.

Користуючись нагодою він також подякував від імені керівництва медичної установи та вручив грамоти приватним підприємцям Ігорю Кириченку, Максиму Хауліну та Анатолію Яковенку за надану благодійну матеріальну допомогу.

За словами полковника, цього разу підприємці передали для потреб хворих необхідні для проведення оперативних втручань вакуумні насоси, анестезіологічну і хірургічну апаратуру та кардіомонітори. А загалом, їхня допомога Центру нині становить понад 400 тис. грн.

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"Наша благодійна група була створена два тижні тому та має назву «411». Адже раніше цю медичну установу ми знали, як 411-й окружний військовий госпіталь. До складу групи входять люди різних професій та верств населення, яких об’єднало бажання дбати про захисників Вітчизни. Наприклад, одна жінка лише протягом доби перерахувала на потреби поранених 70 тисяч гривень власних коштів, а інша волонтерка за добу зібрала та передала Центру 130 тис. грн", — розповів один з координаторів групи «411» Ігор Кириченко.

За його словами, група підтримує постійний контакт з керівництвом Центру та узгоджує перелік необхідного лікувально-діагностичного обладнання, яке необхідно придбати для задоволення госпітальних потреб. Завдяки такій продуманій співпраці вже незабаром військовим медикам буде передано апарат штучної вентиляції легенів, сучасний електрокоагулятор Аргон та трифазовий дизельний генератор потужністю 20 кВт.

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У свою чергу заступник начальника центру з виховної роботи підполковник Олександр Лазебний підкреслив, що крім наданої з боку групи «411» благодійної допомоги та переданого санітарного автомобіля, свій вагомий внесок в процес лікування поранених воїнів АТО роблять інші звичайні місцеві жителі.

"За власний кошт небайдужі одесити та представники різноманітних громадських організацій закупили 20 кондиціонерів, 8 телевізорів, 15 холодильників, а також передали на потреби Центру ліків загальною вартістю понад 200 тис. грн", — розповів офіцер.