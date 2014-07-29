Сили АТО продовжують операцію зі звільнення Авдіївки

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Вчора ввечері українські військові підійшли до Авдіївки, наразі триває операція із входу в місто та його звільнення», - заявив він.

Читайте такожВ результаті артобстрілу в Авдіївці загинула жінка, 13 осіб отримали поранення«Деталей поки що не розголошую», - додав Лисенко.