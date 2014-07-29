Сили АТО продовжують операцію зі звільнення Авдіївки
14:16, 29 липня 2014Військо
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Сили АТО продовжують операцію зі звільнення міста Авдіївки в Донецькій області.
Триває операція зі звільнення Авдіївки / Google Maps
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Вчора ввечері українські військові підійшли до Авдіївки, наразі триває операція із входу в місто та його звільнення», - заявив він.
Читайте такожВ результаті артобстрілу в Авдіївці загинула жінка, 13 осіб отримали поранення«Деталей поки що не розголошую», - додав Лисенко.
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