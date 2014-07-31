РФ готує вогневі позиції для обстрілу території України - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, у лісистій місцевості поблизу, села Козіно Курської області РФ готуються вогневі позиції для обстрілу території України.

Читайте такожАвіація Росії продовжує порушувати держкордони України«За 2 км від лінії кордону з Сумською областю виставлені інформаційні знаки із написом «огневой рубеж», - заявив речник РНБО.