РФ готує вогневі позиції для обстрілу території України - РНБО
13:42, 31 липня 2014Військо
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Російські військові готують вогневі позиції для обстрілу території України.
У Курської області готуються вогневі позиції / Фото Міністерства оборони РФ
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
За його словами, у лісистій місцевості поблизу, села Козіно Курської області РФ готуються вогневі позиції для обстрілу території України.
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