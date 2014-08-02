Підрозділи ВДВ отримали високоточне протитанкове озброєння - командувач

Про це на брифінгу повідомив тимчасовий виконувач обов’язків командувача ВДВ Збройних Сил України полковник Юрій Галушкін

"З урахуванням досвіду участі в антитерористичній операції, з метою підвищення бойової готовності та бойових спроможностей протитанкові підрозділи військових частин ВДВ частково переозброєні сучасними високоточними переносними протитанковими засобами «Стугна-П»", - сказав він.

Читайте такожПорошенко привітав десантників зі святомТакож полковник Галушкін розповів, що незабаром до складу військових частин ВДВ буде введено додаткові протитанкові підрозділи, озброєні 73 мм станковими протитанковими гранатометами СПГ-9 та протитанковими ракетними комплексами 9П135 «Фагот».

"Також будуть проведені заходи з удосконалення стрілецької зброї аеромобільних, парашутно-десантних, розвідувальних та вогневих підрозділів військових частин ВДВ", - зазначив він.

Читайте такожЛьвівські десантники знищили колону терористів, що рухалася до ЛуганськаЗа словами офіцера, в подальшому планується провести часткову заміну основного озброєння артилерійських підрозділів військових частин ВДВ на більш потужні та маневрені 122 мм самохідні артилерійські установки 2С1 «Гвоздика». Крім того, десантники отримають нові БТРи і легкоброньовані автомобілі «Урал» та «МАЗ».