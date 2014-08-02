Президент привітав військовослужбовців і ветеранів ВДВ з професійним святом

Шановні воїни-десантники!

Вітаю вас із Днем високомобільних десантних військ.

«Крилата піхота» вписала багато яскравих сторінок до літопису Збройних Сил нашої країни.

Воїни у блакитних беретах завжди були і залишаються втіленням гідності й честі, відданості своєму народові та військовому обов’язку.

Ви — еліта українського війська. На вашу мужність, силу, незламний характер покладається нині вся наша країна.

За останні місяці ви вкрили себе славою легендарних воїнів, які — на передньому краї боротьби за Україну, за її волю, за честь і незалежність, за народ.

Впевнений, що з вашою допомогою ми відновимо мир. Як писав наш великий класик Іван Котляревський: «Любов к Отчизні де героїть, там сила вража не устоїть»!

Вірю, ви повернетесь до своїх рідних уславленими переможцями.

Знаю, на нас чекають щасливі мирні часи.

Слава Україні! Слава українським воїнам-десантникам! Героям — слава!

Петро Порошенко