Президент привітав військовослужбовців і ветеранів ВДВ з професійним святом
Президент України Петро Порошенко привітав військовослужбовців високомобільних десантних військ Збройних Сил України, ветеранів повітрянодесантних і аеромобільних військ із Днем високомобільних десантних військ.
Шановні воїни-десантники!
Вітаю вас із Днем високомобільних десантних військ.
«Крилата піхота» вписала багато яскравих сторінок до літопису Збройних Сил нашої країни.
Воїни у блакитних беретах завжди були і залишаються втіленням гідності й честі, відданості своєму народові та військовому обов’язку.
Ви — еліта українського війська. На вашу мужність, силу, незламний характер покладається нині вся наша країна.
За останні місяці ви вкрили себе славою легендарних воїнів, які — на передньому краї боротьби за Україну, за її волю, за честь і незалежність, за народ.
Впевнений, що з вашою допомогою ми відновимо мир. Як писав наш великий класик Іван Котляревський: «Любов к Отчизні де героїть, там сила вража не устоїть»!
Вірю, ви повернетесь до своїх рідних уславленими переможцями.
Знаю, на нас чекають щасливі мирні часи.
Слава Україні! Слава українським воїнам-десантникам! Героям — слава!
Петро Порошенко