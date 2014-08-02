Гелетей привітав десантників із днем «крилатої піхоти»

Товариші офіцери, сержанти, курсанти і солдати Високомобільних десантних військ Збройних Сил України!

Шановні ветерани повітрянодесантних та аеромобільних військ!

Щиро вітаю Вас із професійним святом — Днем високомобільних десантних військ Збройних Сил України!

В усі часи «крилата піхота» була і залишається важливою складовою бойового потенціалу Збройних Сил та особливою гордістю нашого народу, а служба в десантних військах — заповітною мрією багатьох поколінь юнаків.

Слова легендарного командувача повітрянодесантних військ генерала армії В.П. Маргелова — «Ніхто крім нас!», стали девізом багатьох поколінь десантників, їх життєвим кредо, принципом виконання поставлених завдань.

Відзначаючи це свято, ми вшановуємо усіх, хто героїчно боронив рідну землю в роки Великої Вітчизняної війни, під час бойових дій в Афганістані, хто і сьогодні демонструє зразки мужності і звитяги, вірність Військовій присязі та конституційному обов’язку.

Найкращі якості, притаманні «блакитним беретам», воїни-десантники виявляють під час проведення антитерористичний операції у Донецькій та Луганській областях.

У боротьбі з підступним, безпринципним ворогом особовий склад постійно підтверджує високий моральний дух, професійну майстерність, самовідданість та готовність до самопожертви заради захисту територіальної цілісності нашої держави.

З початку проведення антитерористичної операції на сході України державні нагороди вручено 269 військовослужбовцям-десантникам, ще 531 отримали відзнаки Міністерства оборони України та начальника Генерального штабу — Головнокомандувача ЗС України. Чергові військові звання присвоєно 83 «блакитним беретам». Звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» за виняткову мужність і героїзм, виявлені у захисті територіальної цілісності і незалежності України, жертовне служіння Українському народові Указом Президента України № 546/2014 від 20 червня 2014 року посмертно присвоєно полковнику Тарасу Михайловичу Сенюку.

Висловлюю подяку військовослужбовцям ВДВ за сумлінну ратну працю. Впевнений, що ви й надалі примножуватимете славні бойові традиції захисників Вітчизни, успішно виконуючи поставлені завдання.

Окремі слова вдячності адресую ветеранам десантних військ за відданість бойовому братерству та постійну підтримку молодого покоління в складних умовах сьогодення.

Бажаю усім військовослужбовцям, працівникам та ветеранам Високомобільних десантних військ міцного здоров’я, добра і злагоди, успіхів у благородній справі служіння Українському народові.

Міністр оборони України

генерал-полковник В.В. ГЕЛЕТЕЙ