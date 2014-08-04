В РНБО налічили 1 млн потенційних бійців АТО

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

Зокрема, Лисенко зазначив, що на сьогоднішній день в Україні перебуває мільйон чоловіків, які можуть бути покликані до військової служби у рамках мобілізації.

"Проте з цього мільйона навіть і ста тисяч не треба, яких зараз буде призвано", - уточнив військовий.

За його словами, зараз військкомати вивчають той ресурс, який у них є.

"Зараз отримують заявки від силових відомств: скільки і яких фахівців їм потрібно", - підкреслив Лисенко.

Читайте такожУ Міноборони пояснили причини третьої черги мобілізації

Він також заявив, що помилкові дані про наявність кадрової проблеми є елементом інформаційної війни.

"У нас немає проблем з кадрами. І ті фейкові повідомлення про те, що начебто людей на вулицях хапають і насильно відправляють або в Національну гвардію, або в АТО - це якраз той елемент інформаційної війни, яку ведуть наші супротивники", - додав представник РНБО.