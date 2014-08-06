У Чернігові відбулися заняття з парашутно-десантної підготовки

Під керівництвом командира підрозділу парашутистів-випробувачів підполковника Ігоря Сили фахівці центру здійснили навчально-тренувальні стрибки з парашутом, в ході яких продемонстрували справжній майстер-клас з купольної акробатики, яка вважається вершиною парашутного спорту. Також військові випробувачі виконали складні елементи групової акробатики та стрибки з парашутними системами спеціального призначення «Статус-СН».

"В процесі стрибків з парашутом наші військовослужбовці відновили свій вишкіл та професійні навички. Усі поставлені завдання під час заходу було успішно виконано. Вперше після передислокації з тимчасово окупованого Криму парашутисти здійснили стрибки. Після багатьох років затишшя, в небі над Черніговом знову виконуються завдання військовими парашутистами. Тож хочу запевнити, що авіаційна слава поступово повернеться до міста", — розповів підполковник Ігор Сила.

Слід зазначити, що підрозділ парашутистів-випробувачів бере активну участь в проведенні випробувань повітряно та парашутно-десантної техніки, десантного спорядження, військово-транспортних літаків в інтересах оборонного відомства та в першу чергу Високомобільних десантних військ і Сил спеціальних операцій ЗС України.