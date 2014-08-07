Рядовий боєць АТО отримуватиме до 8 тис. грн – військовий комісар

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам комісар Київського міського військкомату, полковник Володимир Кидонь.

«На сьогодні військовослужбовець, який проходить службу на сході держави, отримує повне грошове забезпечення відповідно до його посади плюс стовідсоткова премія до грошового забезпечення і надбавка за виконання особливих завдань теж у розмірі 100%», - сказав він.

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За словами Кидоня, командир батальйону отримуватиме близько 16 тис. грн, а рядовий залежно від розряду - від 5 до 7,5 - 8 тис. грн.