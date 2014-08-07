Підрозділ 79-ої бригади вирвався з оточення

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Зараз військовослужбовці знаходяться у безпеці та зосереджені у визначеному районі.

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Багато в чому успіх операції забезпечили військові інженери Збройних Сил України, які під вогнем противника встановили мости та навели тимчасові переправи. Це дозволило силам АТО зробити перегрупування, та дати хоч і важкий, але переможний бій. По мостам пройшло 200 одиниць бойової техніки. Колона розтягнулась на 10 кілометрів. Кілька разів їх обстрілювали з БМ 21 "Град".

Втрат немає.