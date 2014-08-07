Харківські курсанти успішно склали іспит з льотної підготовки

Сьогодні, 7 серпня, курсанти випускного курсу льотного факультету Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, які опановують навчально-тренувальний літак Л-39 «Альбатрос», під час Державної екзаменаційної комісії склали іспит з льотної підготовки.

Захід відбувся на базі 203 навчально-авіаційної бригади. Саме там курсанти впродовж декількох років відточували свою майстерність у небі.

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"Перший з іспитів для курсантів став найважливішим. Четвертокурсники успішно продемонстрували свої навички та вміння з льотної підготовки. Решта випускників, які навчаються на військово-транспортних літаках Ан-26 та вертольотах Мі-8МТ, будуть атестовані наприкінці серпня", — розповів виконуючий обов’язки начальника університету військовий льотчик першого класу генерал-майор Андрій Алімпієв.

Планується, що випуск молодих льотчиків відбудеться на початку осені.