Міністр оборони: «Айдар» може стати спецпідрозділом ЗС України»

Зокрема, провів зустріч з особовим складом 24 батальйону територіальної оборони «Айдар», заслухав доповідь командира батальйону, під час якої з’ясувалися як здобутки, так і недоліки в організації служби даного підрозділу.

У підсумку Міністром оборони прийнято рішення про інтенсивніше застосування батальйону при виконанні бойових завдань Збройними Силами України в рамках АТО. Для цього підрозділу буде надано додаткове озброєння, в тому числі і військова техніка, а також військові інструктори.

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Особовий склад пройде переатестацію в результаті якої будуть відібрані ті бійці, які відповідають вимогам до військовослужбовців. Це дозволить на базі добровольчого батальйону «Айдар» створити в подальшому регулярний підрозділ ЗС України, що задіюватиметься у проведенні спеціальних операцій у комплексі заходів АТО .