У прес-службі штаба АТО змінився речник

Про це повідомляє прес-служба штабу АТО.

"Відсьогодні до виконання обов’язків прес-офіцера АТО приступив капітан 2 рангу Леонід Матюхін. На цій посаді він замінив підполковника Владислава Селезньова", - йдеться у повідомлені.

Капітан 2 рангу Леонід Матюхін останнім часом відомий читачам та глядачам як військовий журналіст, який висвітлював події російської інтервенції у Криму. Читайте такожКапітан 2 рангу Леонід Матюхін володар світового кубку WPA з результатом 175 кілограмів

Офіцер з першого дня окупації знаходився на території 36 окремої бригади берегової оборони (гарнізон «Перевальне») та постійно інформував вітчизняні і зарубіжні засобимасової інформації про ситуацію у оточених військових частинах, відмічають у штабі.

Не зважаючи на численні підступні пропозиції щодо продовження служби у окупаційних військах, Леонід Матюхін залишився вірним Присязі народові України.