Сили АТО звільнили від терористів місто Круглик на Луганщині

18:16, 08 серпня 2014
Військо
1 0

У Луганській області звільнено місто Круглик.

Google Maps

Про це сьогодні  в Києві на брифінгу повідомив речник Інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони Андрій Лисенко.

Уточнюється, що визвольна операція була проведена воїнами-десантниками.

Читайте такожЗа добу українська армія 44 рази вступала в бій з терористами
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Луганській області силами АТО було взято під контроль місто Міусинськ адміністративного підпорядкування місту Красний Луч.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter