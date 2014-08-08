Сили АТО звільнили від терористів місто Круглик на Луганщині
18:16, 08 серпня 2014Військо
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У Луганській області звільнено місто Круглик.
Місто Круглик звільнено / Google Maps
Про це сьогодні в Києві на брифінгу повідомив речник Інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони Андрій Лисенко.
Уточнюється, що визвольна операція була проведена воїнами-десантниками.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Луганській області силами АТО було взято під контроль місто Міусинськ адміністративного підпорядкування місту Красний Луч.
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