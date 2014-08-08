Сили АТО звільнили від терористів місто Круглик на Луганщині

У Луганській області звільнено місто Круглик.

Про це сьогодні в Києві на брифінгу повідомив речник Інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони Андрій Лисенко. Уточнюється, що визвольна операція була проведена воїнами-десантниками. Читайте такожЗа добу українська армія 44 рази вступала в бій з терористами

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Луганській області силами АТО було взято під контроль місто Міусинськ адміністративного підпорядкування місту Красний Луч.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter