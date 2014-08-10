Кожен з військових 72 бригади, хто залишився вірним Присязі, буде представлений до нагороди або відзнаки

— Особливо хотів би відзначити командира одного з батальйонів бригади майора Михайла Драпатого та начальника штаба бригади підполковника Івана Гараза, які разом зі своїми бійцями попри все тримали оборону під ударами російської реактивної артилерії, — наголосив Міністр оборони України генерал-полковник Валерій Гелетей.

— Кожен з військовослужбовців 72 бригади, хто залишився вірним Присязі та виконав свій обов’язок, буде представлений до державної нагороди або відзнаки Міністерства оборони України. Найближчим часом бригада буде доукомплектована, забезпечена озброєнням та технікою, посилена бойовими офіцерами. Після проходження необхідної медичної та психологічної реабілітації, солдати та офіцери бригади будуть направлені на ротаційній основі у відпустки, ​ — наголосив генерал-полковник Валерій Гелетей.

​— З доукомплектацією частини, переконаний, проблеми не буде, оскільки менш, аніж через годину, понад сто військовослужбовців 17 батальйону територіальної оборони, який розташований неподалік, звернулися до мене з проханням перевести їх до складу бригади, — додав Міністр оборони України генерал-полковник Валерій Гелетей.