Військові ремонтники спільно з підприємцями відновили озброєння мінометної батареї
Артилерійська база озброєння спільно із Спілкою підприємців Сарненщини відновлює військову техніку для підрозділів Збройних Сил України, які залучені до проведення антитерористичної операції.
Зокрема, члени організації придбали 32 акумуляторні батареї для одного з протитанкових керованих ракетних комплексів та чимало запасних частин та деталей для ремонту автомобільної техніки. Відновлення військової техніки відбулося на ремонтних фондах військової частини.
— Завдячуючи закупівлі підприємцями необхідних запчастин, ми відремонтували шість автомобілів ГАЗ-66 і КамАЗ. Вони також передали нам гідравлічний підйомник для переміщення вантажу, — повідомив начальник артилерійської бази озброєння підполковник Олександр Сварицевич. — Спільно з такими ініціативними людьми ми підвищуємо якість і швидкість виконання робіт для наближення звільнення Донбасу від терористів.
На базі автомобілів ГАЗ-66 транспортуються батальйонні 120-мм міномети, які входять до комплексу «Сані». Після відновлення техніки і озброєння відбувся тестовий марш бойових машин.