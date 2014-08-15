Військові ремонтники спільно з підприємцями відновили озброєння мінометної батареї

Зокрема, члени організації придбали 32 акумуляторні батареї для одного з протитанкових керованих ракетних комплексів та чимало запасних частин та деталей для ремонту автомобільної техніки. Відновлення військової техніки відбулося на ремонтних фондах військової частини.

— Завдячуючи закупівлі підприємцями необхідних запчастин, ми відремонтували шість автомобілів ГАЗ-66 і КамАЗ. Вони також передали нам гідравлічний підйомник для переміщення вантажу, — повідомив начальник артилерійської бази озброєння підполковник Олександр Сварицевич. — Спільно з такими ініціативними людьми ми підвищуємо якість і швидкість виконання робіт для наближення звільнення Донбасу від терористів.

На базі автомобілів ГАЗ-66 транспортуються батальйонні 120-мм міномети, які входять до комплексу «Сані». Після відновлення техніки і озброєння відбувся тестовий марш бойових машин.