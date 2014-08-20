Сили АТО ведуть бої за звільнення від терористів 10 міст Донбасу (карта АТО)

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Сили АТО ведуть бої за звільнення від російських найманців Донецька, Луганська, Іловайська, Красного Луча, Шахтарська, Тореза, Сніжного, Зугреса, Горлівки та Станиці Луганської.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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«Сили АТО продовжують наступ на позиції терористів», - підкреслив він.

Лисенко наголосив, що «тривають бої за звільнення від російських найманців Донецька, Луганська, Іловайська, Красного Луча, Шахтарська, Тореза, Сніжного, Зугреса, Горлівки, Станиці Луганської».

«Підрозділи Збройних сил України продовжують операцію щодо встановлення контролю над селищем Благодатним Амвросіївського району та проводять оперативні заходи у Ясинуватій та Жданівці», - зазначив він.