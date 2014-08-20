За добу в зоні АТО загинули 9 військових, 22 поранені

За добу загинули 9 українських військових і 22 отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив спікер Інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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За його словами, за минулу добу загинули 9 українських військовослужбовців і 22 отримали поранення.