За добу в зоні АТО загинули 9 військових, 22 поранені
13:08, 20 серпня 2014Військо
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Про це повідомив спікер Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
Україна продовжує втрачати військовослужбовців / фото прес-служби Міноборони
За добу загинули 9 українських військових і 22 отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив спікер Інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
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За його словами, за минулу добу загинули 9 українських військовослужбовців і 22 отримали поранення.
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