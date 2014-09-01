Туреччина допоможе військовим госпіталям України медобладнанням
13:29, 01 вересня 2014Військо
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Агентство по співпраці і координації ради міністрів Туреччини висловило готовність надати технічну допомогу військовим госпіталям в Україні
Туреччина допоможе обладнанням військовим госпіталям / фото mil.gov.ua
Мова йде про надання сучасного медичного обладнання, повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська після зустрічі з координатором програми агентства Хаджі Байрамом Болатом.
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"Крім цього, з турецьким агентством досягнута домовленість про співпрацю у відновленні соціальної інфраструктури у звільнених від терористів Слов'янську і Краматорську. Мова йде, в першу чергу, про відновлення дитячих садків, шкіл, закладів охорони здоров'я", - зазначила Валерія Лутковська.
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