Туреччина допоможе військовим госпіталям України медобладнанням

Мова йде про надання сучасного медичного обладнання, повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська після зустрічі з координатором програми агентства Хаджі Байрамом Болатом.

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"Крім цього, з турецьким агентством досягнута домовленість про співпрацю у відновленні соціальної інфраструктури у звільнених від терористів Слов'янську і Краматорську. Мова йде, в першу чергу, про відновлення дитячих садків, шкіл, закладів охорони здоров'я", - зазначила Валерія Лутковська.