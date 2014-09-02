Голова військового шпиталю пояснив, чому німецькі медики забирають не всіх поранених

Про це сьогодні, 2 вересня, під час брифінгу повідомив начальник Головного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» генерал-майор медичної служби Анатолій Казмірчук.

"За три дні роботи в Україні німецькі медичні фахівці були вражені обсягом і високим рівнем допомоги, яка була надана нашими власними силами пораненим в ході антитерористичної операції", - заявив він.

За його словами, власне через це фахівці з Німеччини і не взяли усіх із запропонованих українськими медиками хворих, оскільки пораненим військовослужбовцям уже було надано кваліфіковану допомогу тут.

Читайте такожУ Борисполі поранених українських солдат готують до відправки на лікування в Німеччину (фото) "Військових медиків з Німеччини зацікавили хворі, які були поранені кілька днів тому (в тому числі поранені під Іловайськом), і вони сподіваються, що ці поранені одужають протягом двох-трьох тижнів", — розповів генерал-майор медичної служби Анатолій Казмірчук та повідомив, що реабілітаційного лікування у військових шпиталях ФРН немає взагалі, тобто ця робота проводиться тільки в цивільних лікувальних закладах.

"На відміну від ФРН, ми беремо реабілітацію на себе, оскільки це наші військовослужбовці, і вони мають отримати весь комплекс допомоги від держави: і реабілітацію, і протезування. Саме тому іноземні гості в захваті від того обсягу роботи, який ми робимо, зважаючи на фінансування, яке ми маємо", - наголосив директор Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України полковник медичної служби Віталій Андронатій.

"Тому наше надбання — це наші медичні кадри, які можуть і роблять усе можливе, допомагаючи пораненим в АТО військовослужбовцям. Медична система в нас працює чітко. Люди працюють без сну", — додав він.