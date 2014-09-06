США виділять українським військовим допомогу на $60 млн
15:04, 06 вересня 2014Військо
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В Україну будуть поставлені сухпайки, бронежилети, радіостанції, автомобілі, тепловізори
REUTERS
США нададуть допомогу Міністерству оборони України, Державній прикордонній службі та Національній гвардії на суму $60 млн.
Про це написав в Twitter посол США в Україні Джеффрі Пайєтт, повідомляє ZN.UA.
За словами посла, до України будуть поставлені сухпайки, бронежилети, радіостанції, автомобілі, тепловізори, медикаменти, роботи-сапери, обмундирування і засоби індивідуального захисту.
США також нададуть допомогу Міністерству оборони України в модернізації оборонних структур, кіберзахисті та логістиці.
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