США виділять українським військовим допомогу на $60 млн

США нададуть допомогу Міністерству оборони України, Державній прикордонній службі та Національній гвардії на суму $60 млн.

Про це написав в Twitter посол США в Україні Джеффрі Пайєтт, повідомляє ZN.UA.

За словами посла, до України будуть поставлені сухпайки, бронежилети, радіостанції, автомобілі, тепловізори, медикаменти, роботи-сапери, обмундирування і засоби індивідуального захисту.

США також нададуть допомогу Міністерству оборони України в модернізації оборонних структур, кіберзахисті та логістиці.

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