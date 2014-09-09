Міноборони продемонструвало медичні аптечки, якими забезпечуються військовослужбовці

Офіцер зазначив, що днями окремі ЗМІ поширили інформацію про нібито неналежне забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України — учасників АТО індивідуальними засобами медичного захисту, що не відповідає дійсності.

— Ця маленька за розміром аптечка темно-жовтого кольору, яка має назву «Аптечка індивідуальна «АІ-1», була виготовлена ще за часів Радянського Союзу. Як бачите, вона пуста, — розповів полковник медичної служби Віталій Андронатій. — Якщо вам хтось покаже цей футляр, і скаже, що їх нібито видають військовослужбовцям — учасникам АТО — не вірте. Цих аптечок вже давно немає на озброєнні ЗС України. Їх залишки ще можуть зберігатися на складах, але військовослужбовцям не видаються.

— Та ж сама ситуація з іншою аптечкою, у футлярі помаранчевого кольору, яка була зареєстрована вже за часів незалежності України, але також не видається військовослужбовцям ЗС України, — повідомив Віталій Андронатій. — Реєстрація цієї аптечки закінчилася ще у 2008 році, і з цього часу засіб не перебуває на озброєні українського війська.

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Натомість офіцер продемонстрував зразки індивідуальних засобів медичного захисту, якими сьогодні забезпечуються українські військовики.

— Ця аптечка зеленого кольору називається «десантна», оскільки нею в першу чергу забезпечуються військовослужбовці Високомобільних десантних військ. Вона містить два індивідуальні перев’язувальні пакети, кровоспинний джгут, а також знеболювальний засіб «Налбуфін» (у шприцах). Це три основні складові аптечки, наявність яких обов’язкова, і визначена рішенням начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України. Кожен військовослужбовець забезпечується саме таким індивідуальним засобом медичного захисту.

В рамках заходу директор Військово-медичного департаменту оборонного відомства продемонстрував журналістам також зразки іноземних засобів медичного захисту, зокрема, американську аптечку стандарту НАТО, і повідомив, що у майбутньому планується забезпечити Збройні Сили України саме такою аптечкою, щоправда, українського виробництва.

— На сьогодні день ми навчили користуватися американською аптечкою вже понад 7000 військовослужбовців, і ця робота продовжується, — підкреслив полковник медичної служби Віталій Андронатій.

Відповідаючи на численні запитання журналістів щодо медичного забезпечення учасників антитерористичної операції, керівник Військово-медичного департаменту Міноборони продемонстрував також зразки санітарних сумок, якими «озброєні» військові медики.

— «Сумка санітара» призначена для надання першої медичної допомоги, і розрахована на 30 бійців. Якщо військовослужбовець використав індивідуальні засоби власної аптечки, то санітар чи санінструктор може поповнити ліки та засоби з цієї сумки, — розповів полковник медичної служби Віталій Андронатій, і додав, що існує також сумка «Долікарської допомоги», яку носить санінструктор чи фельдшер, вміст якої повністю дозволяє надати допомогу військовослужбовцю безпосередньо на полі бою.