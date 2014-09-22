В Україні відзначають День партизанської слави

Як передає кореспондент УНІАН, з нагоди Дня партизанської слави сьогодні о 10 ранку у Житомирі на вулиці Київській близько 300 осіб провели мітинг.

Захід відбувся біля пам’ятного знаку «Партизанам-підпільникам Житомирщини». Спочатку пройшов мітинг, після якого учасники заходу поклали квіти до пам’ятного знаку.

У виступах учасники мітингу говорили про подвиг партизанів та підпільників, що боролися за мир у роки війни.

Читайте такожУ Сумах провели мітинг-реквієм до 71-ї річниці визволення міста«Через десятки років ми сьогодні бачимо, що ніхто не забутий. Ви боролися за нашу волю і свободу у тилу ворога. На жаль, і сьогодні Україна має зовнішнього ворога. На сході України свистять кулі і знову наша держава мусить виборювати свою незалежність», - сказав заступник Житомирського міського голови Олександр Бочковський, звертаючись до ветеранів війни.

Заходи до Дня партизанської слави відбулися і в Чернігівській області.

Як повідомили УНІАН у департаменті інформаційної діяльності та комунікацій із громадськістю Чернігівської ОДА, найбільш масовим відзначення стало у селі Єліному Щорського району, де розташовується Музейно-меморіальний комплекс партизанської слави "Лісоград".

Читайте такожСьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв війни Зранку у Єліному відбулася церемонія покладання квітів до братської могили партизанів та пам’ятника "Партизанська родина". Учасники заходу мали нагоду ознайомитися із експозицією Музею історії партизанського руху на Чернігівщині 1941-1943 років.

У Сумах з нагоди Дня партизанської слави у сквері на Привокзальній площі відбулося покладання квітів до монумента «Героям Сумщини».

Як передає кореспондент УНІАН, участь у заході взяли керівники області та міста, представники громадськості.

Крім того, під час засідання «круглого столу» на тему «Партизанський рух в Україні: історія, сьогодення, майбутнє» науковці, експерти, громадські діячі спільно з представниками влади обговорили роль партизанського руху та його значення в історії держави.

До участі в «круглому столі» були запрошені кадети, учні, студенти вищих навчальних закладів області, які обговорили питання партизанського руху в 20-х роках минулого століття й особливості організації партизанського руху в сучасних умовах.

Читайте такожМи поважаємо ветеранів і цінуємо історію - ЯценюкНагадаємо, серед партизанських командирів Сумщини - командир Путивльського партизанського загону двічі герой Радянського Союзу Сидір Ковпак та герой Радянського Союзу генерал-майор Семен Руднєв.

Також, як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони, військово-патріотичні заходи з нагоди Дня партизанської слави відбулися в Кіровограді. Розпочалися вони вшануванням пам’яті ветеранів підпільного партизанського руху Кіровоградщини та покладанням квітів до меморіального комплексу «Фортечні Вали». Після цього загиблих партизанів вшанували залпом зі стрілецької зброї. Пізніше в приміщенні міської ради відбулася зустріч-вшанування партизанів і підпільників.

Також цього дня у Запоріжжі, біля пам’ятника підпільній групі «Ревком», яка під час окупації області активно боролася з нацистськими загарбниками, відбулося урочисте покладання квітів та вінків.

В Криворізьких середніх школах Дніпропетровської області, з нагоди Дня партизанської слави пройшов єдиний урок мужності. Його метою стало ознайомлення молодого покоління із партизанської сторінкою історії України.