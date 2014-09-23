РНБО заявляє про зниження активності бойовиків (мапа АТО)

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

"Ми констатуємо, що кількість обстрілів блокпостів з кожним днем зменшується", - сказав Лисенко.

За його словами, упродовж останньої доби бойовики вчинили дві невдалі спроби штурму позицій українських військових неподалік населених пунктів Авдіївка, села Нікішине, а також обстріляли позиції біля Добропілля, Щастя та Донецького аеропорту.

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