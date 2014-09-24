В Овручі відкрили меморіальну дошку в пам’ять про загиблого десантника
16:40, 24 вересня 2014Військо
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У загальноосвітній школі № 4 міста Овруч, Житомирської області, пройшов урочистий мітинг з нагоди відкриття меморіальної дошки військовослужбовцю 95 окремої аеромобільної бригади Ігорю Ващуку, який віддав життя за незалежність України в зоні проведення антитерористичної операції.
mil.gov.ua
Воїн загинув наприкінці червня поблизу Слов’янська.
Cпогадами про Ігоря поділилася його вчителька, Тетяна Поліщук.
"Найважче, здавалося, було вимовити слова «Ігор БУВ...», коли усвідомлюєш, що йому було лише 20, що попереду мало бути все життя", - каже вона.
«Крилатий піхотинець» 95 окремої аеромобільної бригади, патріот, професіонал, добрий, сердечний та життєрадісний хлопець — характеризують Ігоря товариші та знайомі.
Завершився мітинг освяченням меморіальної дошки та молебнем за всіх, хто поклав своє життя за незалежність України.
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