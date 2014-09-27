За добу на Донбасі загинув один військовослужбовець, поранено 8 - РНБО





Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в Києві заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий.

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За його словами, незаконні озброєні формування не припиняють обстріл позицій Збройних сил України і Національної гвардії України, що розташовані в районі аеропорту Донецька.

«Не припиняється обстріл в районі Донецького аеропорту. Наймасивніший обстріл був здійснений бойовиками в районі населених пунктів Мала Орлівка, Орло-Іванівка, Рідкодуб Донецької області і міста Щастя Луганськоої області», - повідомив Польовий.

Він також зазначив, що протягом доби незаконні озброєні формування неодноразово здійснювали обстріл позицій АТО, а також цивільних об`єктів. У місті Щастя пошкоджені міська лікарня, військова комендатура, ЖЕК і ПТУ№50. У результаті обстрілу загинула жінка, поранено 16 чоловік, троє перебувають у тяжкому стані.