На Дніпропетровщині попрощалися з 21 невідомим захисником України

10 жовтня у Дніпропетровську, на площі біля театру опери та балету, пройшла панахида за загиблим у зоні проведення антитерористичної операції 21 поки що невстановленим захисником України.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони.

Провести в останню путь героїв прийшли представники обласної та міської влади, військовослужбовці Дніпропетровського гарнізону, громадськість та духівництво всіх релігійних конфесій.

"Вони віддали свої життя за Україну, її незалежність та територіальну цілісність, за те, щоб до кожного з наших будинків не увірвалась війна, не прийшла розруха та смерть", — сказав заступник начальника відділу по роботі з особовим складом Дніпропетровського обласного військкомату підполковник Андрій Соловейчик.

За словами директора Департаменту взаємодії з правоохоронними органами, цивільного захисту та оборонної роботи Дніпропетровської обласної державної адміністрації Ірини Федорчук, ідентифікація тіл загиблих в АТО наразі триває: родичі солдатів, які не повернулись з Донбасу, вже почали здавати матеріали для ДНК-експертизи. Збігів із ДНК загиблих поки що не встановили.

"Наразі відпрацьований чіткий алгоритм дій: в усіх обласних центрах при управліннях внутрішніх справ працюють «гарячі лінії» для родичів, котрі шукають своїх рідних — військовослужбовців та цивільних осіб. Щодо кожного факту, дані вносяться до єдиного реєстру досудових розслідувань, беруться необхідні аналізи в рідних, які спрямовуються до науково-дослідницького центру МВС України. Єдиним органом, який проводить експертизу щодо тіл загиблих, визначено науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Запорізької області. Всі дані вносяться в єдину базу даних", — повідомила Ірина Федорчук.

Загиблих у боротьбі за Україну воїнів поховали з усіма військовими почестями на Краснопільському кладовищі.