ПриватБанк представив у США нову програму підтримки українського малого бізнесу

ПриватБанк, найбільший комерційний банк України, представив широкому колу американських фінансистів і політиків свою нову програму розвитку малого та середнього бізнесу в Україні – «КУБ».

Як повідомляє mergingmarketbanking.com, під час заходу, організованого Атлантичною Радою (Atlantic Council) в Національному прес-клубі у Вашингтоні, голова правління банку Олександр Дубілет розповів про головну мету цієї програми – створити понад мільйон робочих місць до 2018 року за рахунок надання підприємцям необхідних коштів для розширення свого бізнесу та пожвавлення економіки.