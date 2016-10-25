ПриватБанк представив у США нову програму підтримки українського малого бізнесу
11:32, 25 жовтня 2016Підприємництво
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УНІАН
ПриватБанк, найбільший комерційний банк України, представив широкому колу американських фінансистів і політиків свою нову програму розвитку малого та середнього бізнесу в Україні – «КУБ».
Як повідомляє mergingmarketbanking.com, під час заходу, організованого Атлантичною Радою (Atlantic Council) в Національному прес-клубі у Вашингтоні, голова правління банку Олександр Дубілет розповів про головну мету цієї програми – створити понад мільйон робочих місць до 2018 року за рахунок надання підприємцям необхідних коштів для розширення свого бізнесу та пожвавлення економіки.
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