На підприємницькому бізнес-форумі банкіри розповіли, хто годує владу

В Україні в найкоротші терміни повинні бути створені сприятливі умови для роботи приватних підприємців, малого бізнесу, так як саме цей сектор економіки сьогодні є ключовим для української економіки, і його розвиток ключове питання національної безпеки.

Про це заявив голова правління найбільшого українського банку "Приватбанк"в ході виступу на першому форумі для підприємців «Україна – країна підприємців».

Саме "підприємець сьогодні годує Президента, парламент, армію, а у нас на нього всі дивляться, як на потенційного порушника, що ухиляється від податків", - заявив Олександр Дубілет в ході панельної дискусії форуму, присвяченій питанням підтримки бізнесу. За його словами, для чиновників уряду і місцевих органів влади показник створених робочих місць повинен в найближчому майбутньому стати основною оцінкою якості їх роботи.

У той же час, за словами спікерів форуму, представники уряду проігнорували участь у дискусії про політику підтримки малого бізнесу. За словами Президента Українського союзу промисловців і підприємців Анатолія Кінаха, який виступив організатором форуму, сьогодні в Україні вважають себе середнім класом тільки 1% населення, в той час як у Польщі середній клас підприємців становить понад 40%.

«Поки в інших базових галузях криза, держава повинна розглядати розвиток самозайнятості, малого та середнього бізнесу як свою стратегію, адже це нові робочі місця, зростання платоспроможності населення, формування середнього класу. Українське суспільство до цього готове: понад 60% молоді хотіли б відкрити власну справу», - заявив Анатолій Кінах.

Наведені на форумі цифри з міграції працездатного населення в країни Європи прозвучали дуже емоційно. Тільки Польща в цьому році видасть більше 500 тис робочих віз. Якщо не переломити тенденцію в країні, крім пенсіонерів і держслужбовців нікого не залишиться, - зазначили учасники форуму. Для подолання цієї негативної тенденції, в ході форуму було оголошено про запуск в Україні нової програми підтримки малого бізнесу "Країна підприємців", яка при фінансуванні в 20 млрд грн на найближчі роки може сприяти створенню близько 1 млн робочих місць. Як зазначили розробники проекту, тільки за перші шість місяців роботи порталу "КУБ" українські підприємці отримали від інвесторів на фінансування старту або розвиток власного бізнесу більше 1,5 млрд грн, що дозволило створити 71 тис. нових робочих місць.

Перший бізнес-форум «Україна – країна підприємців» об'єднав понад 500 молодих підприємців і тих, хто тільки мріє про власну справу. Окрім виступів представників влади та міжнародних організацій, надихаючих історій успіху молодих українських підприємців, учасники форуму отримали з перших рук корисні інструменти для спрощення операційної діяльності, індивідуальні консультації від фахівців з реєстрації підприємств, бухгалтерського обліку, податкової звітності, юридичного супроводу діяльності, франчайзингу, електронної комерції.