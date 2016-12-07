В Україні можуть скасувати повноваження держорганів із зупинення зовнішньоекономічної діяльності бізнесу

Міністерство економічного розвитку і торгівлі у грудні закінчить підготовку законопроекту, прийняття якого скасує повноваження державних органів із застосування санкції тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності бізнесу.

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Про це повідомив голова Мінекономрозвитку Степан Кубів на засіданні уряду в середу.

«У законі буде передбачено усунення можливості з боку державних органів забороняти здійснення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності шляхом застосування санкції тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності», - сказав він.

За словами міністра, використання санкції державними органами часто має корупційний характер, і проблема потребує оперативного розв‘язання.

«Між іншим, це масова проблема, і проблема, яка часто не розв‘язується законним шляхом. Законопроект ми плануємо підготувати в грудні 2016 року», - наголосив Кубів.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі має намір запустити пілотний проект з надання адміністративних послуг у сфері зовнішньоекономічної діяльності, включаючи видачу дозволів та ліцензій на експорт та імпорт, онлайн через єдиний портал адмінпослуг.