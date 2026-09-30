Кілер Кремля Красиков міг повернутися до 'роботи': його засікли на військовому аеродромі

Аеродром Чкаловський розташований поблизу підмосковного міста Щолково, де базуються літаки ГРУ.

Співробітник ФСБ Вадим Красиков, якого Німеччина передала Росії під час обміну ув'язненими в серпні 2024 року, через рік після звільнення з'явився на камерах відеоспостереження на підмосковному військовому аеродромі Чкаловський. Також його зафіксували за кермом дорогого позашляховика BMW у Москві.

Як пише "Агентство" з посиланням на книгу журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича "Ця проклята прекрасна земля" (This Cursed Beautiful Land), ці кадри можуть свідчити про те, що після повернення до Росії Красиков знову міг почати працювати на спецслужбу.

Записи з камер у базі даних, що потрапила у відкритий доступ, виявив журналіст-розслідувач Христо Грозев, зазначає Гершкович.

Відео дня

На одному з відеозаписів, датованому серпнем 2025 року, Красиков перебуває на території військового аеродрому Чкаловський поблизу Москви. Інший запис показує його за кермом чорного BMW X6 2025 року випуску. Автомобіль зафіксували під час руху Третім транспортним кільцем у Москві. Вартість такої машини, згідно з актуальними пропозиціями на російському ринку, становить від 14 до 19 мільйонів рублів.

Гершкович у своїй книзі порушує питання, чи міг Красиков після обміну знову виконувати завдання ФСБ.

"Невже Красиков знову працював на ФСБ? Невже мій арешт подарував цій людині свободу і можливість продовжувати виконувати завдання?" – пише журналіст.

Аеродром Чкаловський розташований поблизу підмосковного міста Щолково. Зокрема, там базуються літаки Головного розвідувального управління (ГРУ).

Йдеться, що Красиков був засуджений у Німеччині у 2021 році до довічного ув'язнення за вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі. У серпні 2024 року він став одним з учасників масштабного обміну ув'язненими між Росією та західними країнами. У межах цього обміну Москва, зокрема, звільнила Евана Гершковича.

Після повернення Красикова до Росії Володимир Путін особисто зустрів його біля трапа літака та обійняв. Раніше The New York Times повідомляла, що російський президент вважає Красикова своїм другом.

Водночас російська влада офіційно не повідомляла, чим саме Красиков займається після повернення до країни.

Наступного дня після обміну прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив, що Красиков є співробітником ФСБ. За його словами, він служив у спецпідрозділі "Альфа" разом із деякими співробітниками президентської охорони.

Обмін ув'язненими з Росією у 2024 році

Нагадаємо, наймасштабніший обмін ув'язненими між РФ і низкою західних країн (США, Німеччина, Польща, Словенія і Норвегія) відбувся 1 серпня 2024 року у Туреччині. Загалом тоді обміняли 26 осіб. Росія повернула собі шпигунів Анну й Артема Дульцевих і кілера Вадима Красикова, якого було засуджено за вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі. Красиков застрелив Хангошвілі в Берліні 2019 року, за що отримав довічне.

Вас також можуть зацікавити новини: