Британський підводний дрон запустив смертоносну торпеду Mark 48: що це означає

Британський безпілотний підводний апарат XV Excalibur успішно запустив американську важку торпеду Mark 48 під час випробувань у Шотландії.

Королівський флот Великої Британії та ВМС США провели випробування, під час якого британський безпілотний підводний апарат XV Excalibur запустив важку американську торпеду Mark 48. Випробування відбулося у Шотландії та продемонструвало можливість використання потужного озброєння з безпілотної підводної платформи, пише Forbes.

XV Excalibur належить Королівському флоту. Апарат представили у травні 2025 року як експериментальне судно. Він має близько 12 метрів завдовжки та 1,8 метра завширшки, тобто значно менший за звичайні атомні підводні човни.

Потужність Mark 48

Торпеда Mark 48 є важкою зброєю, призначеною для ураження надводних кораблів. Вона зазвичай використовує дротове наведення та може нести боєголовку вагою до 650 фунтів.

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Її принцип дії відрізняється від прямого удару по корпусу корабля. Під час вибуху під водою утворюється потужна бульбашка тиску, яка може пошкодити кіль судна та спричинити його затоплення.

Mark 48 вже привертала увагу після того, як американський підводний човен використав цю торпеду для потоплення іранського військового корабля IRIS Dena у березні цього року.

"Історична першість"

За словами начальника військово-морських операцій ВМС США адмірала Деріла Кодла, випробування стало важливим етапом для взаємодії флотів двох країн.

"Це успішне випробування знаменує собою історичну першість у підводній війні союзників", – заявив Кодл.

Він зазначив, що можливість запустити американську важку торпеду з автономного підводного апарата Королівського флоту демонструє сумісність технологій двох союзників.

Таким чином, випробування показало, що безпілотні підводні апарати можуть отримувати озброєння, яке раніше асоціювалося передусім із великими підводними човнами.

США випробують новий підводний апарат

ВМС США також планують випробувати підводний апарат Dive XL компанії Anduril у межах нового етапу під назвою "Проєкт Cutlass". Передбачається, що Dive XL використовуватимуть у тактичних сценаріях разом із міжнародними союзниками.

Dive XL є надвеликим автономним підводним апаратом, здатним долати понад 2000 миль та перевозити різні типи важких корисних вантажів.

Успішний запуск Mark 48 із XV Excalibur відкриває можливість використання подібних апаратів і для запуску важких торпед.

Торпедне озброєння - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Військово-морські сили США працюють над новою торпедою повітряного базування, яка має суттєво розширити можливості протичовнової авіації. Йдеться про Silent Anvil Air-Launched Torpedo (SAA-LT) – перспективну систему, яку американські військові хочуть запускати з літаків на висотах, недоступних для більшості нинішніх торпед.

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